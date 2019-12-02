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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2399240024012402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:24

  eleutheriossandro написав:
  2XL написав:Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?

Теж цікавить питання про поповнення налом без комісій через нерідні термінали.


зарахування на всеКАРТУ всіма способами без комісій, навіть swift. можлива комісія іншого банку
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  #<1 ... 2399240024012402
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