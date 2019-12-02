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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:24
eleutheriossandro написав: 2XL написав:
Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?
Теж цікавить питання про поповнення налом без комісій через нерідні термінали.
зарахування на всеКАРТУ всіма способами без комісій, навіть swift. можлива комісія іншого банку
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