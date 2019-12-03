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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2399240024012402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:24

  eleutheriossandro написав:
  2XL написав:Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?

Теж цікавить питання про поповнення налом без комісій через нерідні термінали.


зарахування на всеКАРТУ всіма способами без комісій, навіть swift. можлива комісія іншого банку
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:56

PUMB а что вы мне не ответили?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:00

Re: ПУМБ

Flamingo написав:После чего владелец карты может ее "забрать взад" в своем банке :twisted:

Карта клиента ПУМБ забытая в банкомате ПУМБ не возвращается и блокируется как потерянная.

Так что не забывайте карты в АТМ, если они вам дороги :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:01

Re: ПУМБ

egorek написав:Пополнение деозитки 2Р2 ПУМБовским сервисом без комиссии? Какие лимиты? Все со стороны ПУМБа
2Р2 это что?

25т за одну операцию точно есть ограничение.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:07

  qwe_ua написав:
Flamingo написав:После чего владелец карты может ее "забрать взад" в своем банке :twisted:

Карта клиента ПУМБ забытая в банкомате ПУМБ не возвращается и блокируется как потерянная.

Так что не забывайте карты в АТМ, если они вам дороги :)

К чему этот пост?
Я и не писал что в ПУМБе есть такая процедура. Описывалась ситуация для банков, которые возвращают. И вообще обсуждение началось как раз в связи с тем, что банкомат ПУМБа съел карту "другого" банка (Конкорда).
"Ничего не пАнимаю" (с) "Следствие ведут колобки"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:09

Re: ПУМБ

Flamingo написав:К чему этот пост?
Я и не писал что в ПУМБе есть такая процедура. Описывалась ситуация для банков, которые возвращают. И вообще обсуждение началось как раз в связи с тем, что банкомат ПУМБа съел карту Конкорда.
В общем весьма смахивает на "пук в муку" :mrgreen:

Это к теме забытых карт. И тому, что даже если отдавали раньше, то больше не будут.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:48

  Maksi2 написав:
  PUMB написав:верно, забытые карты ПУМБ не возвращает. банк, как и другие, в работе руководствуется действующим законодательством, правилами МПС, и внутренними положениями тоже.

Если карта зарубежного банка, но именная, на ней мое имя, ехать перевыпускать сами понимамете - далеко и долго, вернуть такую карту есть возможность? Опишите процедуру пожалуйста, это важный для меня вопрос.


независимо от банка-эмитента, ПУМБ не возвращает забытые/изъятые карты
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:49

  Maksi2 написав:PUMB а что вы мне не ответили?


ответ выше
PUMB
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