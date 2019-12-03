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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:24
eleutheriossandro написав: 2XL написав:
Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?
Теж цікавить питання про поповнення налом без комісій через нерідні термінали.
зарахування на всеКАРТУ всіма способами без комісій, навіть swift. можлива комісія іншого банку
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PUMB
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:56
PUMB а что вы мне не ответили?
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Maksi2
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:00
Flamingo написав:
После чего владелец карты может ее "забрать взад" в своем банке
Карта клиента ПУМБ забытая в банкомате ПУМБ не возвращается и блокируется как потерянная.
Так что не забывайте карты в АТМ, если они вам дороги
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qwe_ua
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:01
egorek написав:Пополнение деозитки 2Р2 ПУМБовским сервисом без комиссии? Какие лимиты? Все со стороны ПУМБа
2Р2 это что?
25т за одну операцию точно есть ограничение.
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qwe_ua
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:07
qwe_ua написав: Flamingo написав:
После чего владелец карты может ее "забрать взад" в своем банке
Карта клиента ПУМБ забытая в банкомате ПУМБ не возвращается и блокируется как потерянная.
Так что не забывайте карты в АТМ, если они вам дороги
К чему этот пост?
Я и не писал что в ПУМБе есть такая процедура. Описывалась ситуация для банков, которые возвращают. И вообще обсуждение началось как раз в связи с тем, что банкомат ПУМБа съел карту "другого" банка (Конкорда).
"Ничего не пАнимаю" (с) "Следствие ведут колобки"
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Flamingo
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:09
Flamingo написав:
К чему этот пост?
Я и не писал что в ПУМБе есть такая процедура. Описывалась ситуация для банков, которые возвращают. И вообще обсуждение началось как раз в связи с тем, что банкомат ПУМБа съел карту Конкорда.
В общем весьма смахивает на "пук в муку"
Это к теме забытых карт. И тому, что даже если отдавали раньше, то больше не будут.
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qwe_ua
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:48
Maksi2 написав: PUMB написав:
верно, забытые карты ПУМБ не возвращает. банк, как и другие, в работе руководствуется действующим законодательством, правилами МПС, и внутренними положениями тоже.
Если карта зарубежного банка, но именная, на ней мое имя, ехать перевыпускать сами понимамете - далеко и долго, вернуть такую карту есть возможность? Опишите процедуру пожалуйста, это важный для меня вопрос.
независимо от банка-эмитента, ПУМБ не возвращает забытые/изъятые карты
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PUMB
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:49
Maksi2 написав:PUMB
а что вы мне не ответили?
ответ выше
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PUMB
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