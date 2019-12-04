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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:49
Maksi2 написав: PUMB написав:
независимо от банка-эмитента, ПУМБ не возвращает забытые/изъятые карты
Ну и зачем они вам?
А по существу, если карта зарубежного банка, но в Украину банк эмитент не высылает карты по причине того что Украина не входит в ЕС, что прикажете делать?
Вроде как дешевле вернуть мне мою карту чем покупать мне билет в Европу, да?
мы не знаем, как процесс оформления/выдачи/отправки (?) карт реализован в других банках. если изъята - возврату не подлежит.
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PUMB
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