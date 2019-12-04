RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2400240124022403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:49

  Maksi2 написав:
  PUMB написав:независимо от банка-эмитента, ПУМБ не возвращает забытые/изъятые карты

Ну и зачем они вам? :(
А по существу, если карта зарубежного банка, но в Украину банк эмитент не высылает карты по причине того что Украина не входит в ЕС, что прикажете делать?
Вроде как дешевле вернуть мне мою карту чем покупать мне билет в Европу, да?


мы не знаем, как процесс оформления/выдачи/отправки (?) карт реализован в других банках. если изъята - возврату не подлежит.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 19.07.11
Подякував: 791 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2400240124022403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zkoviz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16752)
04.12.2019 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.