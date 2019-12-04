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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2400240124022403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:49

  Maksi2 написав:
  PUMB написав:независимо от банка-эмитента, ПУМБ не возвращает забытые/изъятые карты

Ну и зачем они вам? :(
А по существу, если карта зарубежного банка, но в Украину банк эмитент не высылает карты по причине того что Украина не входит в ЕС, что прикажете делать?
Вроде как дешевле вернуть мне мою карту чем покупать мне билет в Европу, да?


мы не знаем, как процесс оформления/выдачи/отправки (?) карт реализован в других банках. если изъята - возврату не подлежит.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:06

  qwe_ua написав:
egorek написав:Пополнение деозитки 2Р2 ПУМБовским сервисом без комиссии? Какие лимиты? Все со стороны ПУМБа
2Р2 это что?

Ха. Р2Р конечно).
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:42

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Оф.преду банка и людям, знающим тонкости Пумбы. Было и есть 2 гривневых счета. Один был оформлен под ЗП карту с ежемесячной абонплатой. Второй по Депозитку. В октябре при посещении отделения мне предложили перевести ЗП карту на Всекарта,где счет останется тем же,только будет др.пластик и не будет абонки.Я согласился.
И вот в ноябре закончился срок действия Депозитку. Позвонил в КЦ. На КЦ мне сказали,что Депозитку не перевыпускают,будет Всекарта. На вопрос,что у меня уже есть Всекарта,сказали,что будет вторая под депозит.
В отделении же мне сказали,что могут выдать одну Всекарта,так как на 1человека выпускается 1 Всекарта.
Кому верить? Есть ли возможность иметь 2 Всекарта?

Второй вопрос,с какого числа уменьшили депоставки?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:52

  _PORT_UA написав:Второй вопрос,с какого числа уменьшили депоставки?

27.11 открывал по старым, файл ставок создан и изменен 29.11 18:03:04.
Значит точно уже после 28.11 (ИМХО)
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ruvex
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