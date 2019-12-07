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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:35
clientage написав: J написав:
у "Все карта" есть плата за несанкционированный овердрафт?
Есть, 40% или даже 60% годовых
Но у Пумбы часто бывает т.н. технич. овер, который сторнируется по заявке
Например, в неопервремя после пумбовской р2р-пополняшки сразу размещаются на депо. Такое сторнируется по заявке.
и такие заявки в Сб и Вс не рассматриваются.
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Maksi2
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