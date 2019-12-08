ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:35
clientage написав: J написав:
у "Все карта" есть плата за несанкционированный овердрафт?
Есть, 40% или даже 60% годовых
Но у Пумбы часто бывает т.н. технич. овер, который сторнируется по заявке
Например, в неопервремя после пумбовской р2р-пополняшки сразу размещаются на депо. Такое сторнируется по заявке.
и такие заявки в Сб и Вс не рассматриваются.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 11:58
deniska написав: qwe_ua написав: deniska написав:Т.е. нужна карта типа credit, с кредитным лимитом, именная, чипованная. Можно ли такую получить в вашем банке?
545219 подходит?
https://binlists.com/545219 https://bincheck.org/545219
судя по результатам проверки, да, подходит. подскажите, что за карта? странно, но поддержка ПУМБа на горячей линии сказала, что карт с кредитным типом не выпускают.
к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**
PUMB
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Додано: Пон 09 гру, 2019 12:29
PUMB написав:
к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**
Как объяснить сотруднику банка, что мне нужна карта с таким бином? Они на местах вообще не понимают о чем речь и что я от них хочу.
deniska
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:54
Пумб онлайн веб версия не работает?
"Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже"
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ruvex
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:19
ruvex написав:
Пумб онлайн веб версия не работает?
"Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже"
работает
PUMB
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