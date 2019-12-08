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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2404240524062407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:35

  clientage написав:
  J написав:у "Все карта" есть плата за несанкционированный овердрафт?

Есть, 40% или даже 60% годовых
Но у Пумбы часто бывает т.н. технич. овер, который сторнируется по заявке
Например, в неопервремя после пумбовской р2р-пополняшки сразу размещаются на депо. Такое сторнируется по заявке.

и такие заявки в Сб и Вс не рассматриваются.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:58

  deniska написав:
  qwe_ua написав:
deniska написав:Т.е. нужна карта типа credit, с кредитным лимитом, именная, чипованная. Можно ли такую получить в вашем банке?

545219 подходит?

https://binlists.com/545219
https://bincheck.org/545219
судя по результатам проверки, да, подходит. подскажите, что за карта? странно, но поддержка ПУМБа на горячей линии сказала, что карт с кредитным типом не выпускают.


к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:29

  PUMB написав:к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**

Как объяснить сотруднику банка, что мне нужна карта с таким бином? Они на местах вообще не понимают о чем речь и что я от них хочу.
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:34

  deniska написав:
  PUMB написав:к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**

Как объяснить сотруднику банка, что мне нужна карта с таким бином? Они на местах вообще не понимают о чем речь и что я от них хочу.


"мне нужна платинум к всеможу" :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:54

Re: ПУМБ

Пумб онлайн веб версия не работает?
"Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже"
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:18

  PUMB написав:
  deniska написав:
  PUMB написав:к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**

Как объяснить сотруднику банка, что мне нужна карта с таким бином? Они на местах вообще не понимают о чем речь и что я от них хочу.

"мне нужна платинум к всеможу" :)

заказал в приложении :)
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:19

  ruvex написав:Пумб онлайн веб версия не работает?
"Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже"

работает
PUMB
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  #<1 ... 2404240524062407
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