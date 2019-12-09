J написав:у "Все карта" есть плата за несанкционированный овердрафт?
Есть, 40% или даже 60% годовых Но у Пумбы часто бывает т.н. технич. овер, который сторнируется по заявке Например, в неопервремя после пумбовской р2р-пополняшки сразу размещаются на депо. Такое сторнируется по заявке.
О сколько нам открытий чудных... Среди моих действующих карт только одна платина от универа покала шо это именно так , тоесть = статус , банк, страна. Остальные ,без статуса хотя на одной написано голд, из сша , без имени банка.
Ліміт 20к в ІБ із банки по П2П на карту чи ІПН? Він підйомний?
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4 декабря 2019 г "Первый украинский международный банк" олигарха Рината Ахметова досрочно уволил члена правления Эдуарда Хару. Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г. По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ". "Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.
Это тот деятель, который вешал девятки честным клиентам с безупречной репутацией, но покрывала миллиардные отмывания денег ПУМБ-ворья, а борьба со свинями имитировала бурную деятельность?
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