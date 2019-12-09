RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2404240524062407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:35

  clientage написав:
  J написав:у "Все карта" есть плата за несанкционированный овердрафт?

Есть, 40% или даже 60% годовых
Но у Пумбы часто бывает т.н. технич. овер, который сторнируется по заявке
Например, в неопервремя после пумбовской р2р-пополняшки сразу размещаются на депо. Такое сторнируется по заявке.

и такие заявки в Сб и Вс не рассматриваются.
Maksi2
 
Повідомлень: 364
З нами з: 18.06.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:58

  deniska написав:
  qwe_ua написав:
deniska написав:Т.е. нужна карта типа credit, с кредитным лимитом, именная, чипованная. Можно ли такую получить в вашем банке?

545219 подходит?

https://binlists.com/545219
https://bincheck.org/545219
судя по результатам проверки, да, подходит. подскажите, что за карта? странно, но поддержка ПУМБа на горячей линии сказала, что карт с кредитным типом не выпускают.


к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 19.07.11
Подякував: 791 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:29

  PUMB написав:к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**

Как объяснить сотруднику банка, что мне нужна карта с таким бином? Они на местах вообще не понимают о чем речь и что я от них хочу.
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 23.04.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:34

  deniska написав:
  PUMB написав:к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**

Как объяснить сотруднику банка, что мне нужна карта с таким бином? Они на местах вообще не понимают о чем речь и что я от них хочу.


"мне нужна платинум к всеможу" :)
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 19.07.11
Подякував: 791 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:54

Re: ПУМБ

Пумб онлайн веб версия не работает?
"Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже"
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8743
З нами з: 03.11.08
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:18

  PUMB написав:
  deniska написав:
  PUMB написав:к пакету услуг всеМОЖУ можно оформить платную карту Platinum с типом бина credit 545219**

Как объяснить сотруднику банка, что мне нужна карта с таким бином? Они на местах вообще не понимают о чем речь и что я от них хочу.

"мне нужна платинум к всеможу" :)

заказал в приложении :)
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 23.04.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:19

  ruvex написав:Пумб онлайн веб версия не работает?
"Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже"

работает
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 19.07.11
Подякував: 791 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:58

  deniska написав:
  qwe_ua написав:
deniska написав:Т.е. нужна карта типа credit, с кредитным лимитом, именная, чипованная. Можно ли такую получить в вашем банке?

545219 подходит?

https://binlists.com/545219
https://bincheck.org/545219
судя по результатам проверки, да, подходит. подскажите, что за карта? странно, но поддержка ПУМБа на горячей линии сказала, что карт с кредитным типом не выпускают.

О сколько нам открытий чудных...
Среди моих действующих карт только одна платина от универа покала шо это именно так , тоесть = статус , банк, страна. Остальные ,без статуса хотя на одной написано голд, из сша , без имени банка. :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:02

Ліміт 20к в ІБ із банки по П2П на карту чи ІПН?
Він підйомний?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30609
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 03:15

4 декабря 2019 г "Первый украинский международный банк" олигарха Рината Ахметова досрочно уволил члена правления Эдуарда Хару.
Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г.
По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ".
"Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.

Это тот деятель, который вешал девятки честным клиентам с безупречной репутацией, но покрывала миллиардные отмывания денег ПУМБ-ворья, а борьба со свинями имитировала бурную деятельность?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36681
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5837 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 2404240524062407
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.