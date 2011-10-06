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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 784
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:24

Re: ПУМБ

  vitaliy_berdinskikh написав:Касается ли ето новшество карты всеМОЖУ?

ДЛя всіх особистих коштів для карток випущених до 12.06.19.
Коміс 0,5%+5 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 12:51

PUMB ДЛя всіх особистих коштів для карток випущених до 12.06.19...

Якшо у мене картка "Все карта" від 05.19 мене стосується це покращення чи воно не стосується жодної "Все карти"? Проясніть будь ласка для всіх.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:56

  Maksi2 написав:PUMB ДЛя всіх особистих коштів для карток випущених до 12.06.19...

Якшо у мене картка "Все карта" від 05.19 мене стосується це покращення чи воно не стосується жодної "Все карти"? Проясніть будь ласка для всіх.


якщо вірить цьому, Всекарти якраз не стосується, а ось

    Простий
    Міцний
    Депозитний
    ProfIT
    Картка Миттєва
    Coder

і ще кількох - таки да
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  PUMB написав:
  velvet написав:ПУМБ сдулся похоже:
Увага! З 03.02.20 вводиться комісія на перекази коштів у ПУМБ Online на картки інших банків з ваших карток для особистих коштів, випущених до 12.06.19: 0,5% +5 грн. Деталі https://www.pumb.ua/tsd. Ліц. НБУ №8 06.10.2011

всеКАРТА решит Ваши вопросы)

Касается ли ето новшество карты всеМОЖУ?

нет, для всеКАРТЫ, плюс в файле с тарифами изменения выделены для удобства другим цветом.
PUMB
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