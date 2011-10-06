ДЛя всіх особистих коштів для карток випущених до 12.06.19.
Коміс 0,5%+5 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:24
Re: ПУМБ
ДЛя всіх особистих коштів для карток випущених до 12.06.19.
Коміс 0,5%+5 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 21 гру, 2019 12:51
PUMB ДЛя всіх особистих коштів для карток випущених до 12.06.19...
Якшо у мене картка "Все карта" від 05.19 мене стосується це покращення чи воно не стосується жодної "Все карти"? Проясніть будь ласка для всіх.
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:56
якщо вірить
Міцний
Депозитний
ProfIT
Картка Миттєва
Coder
і ще кількох - таки да
Додано: Пон 23 гру, 2019 15:14
нет, для всеКАРТЫ, плюс в файле с тарифами изменения выделены для удобства другим цветом.
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