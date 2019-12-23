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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 784
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:55

  Slx написав:PUMB Начинаю злиться. В Пятницу вернулся платеж за коммуналку (первый тестовый после получения ВсеКарты, между прочим) и я сразу же отправил запрос на info@fuib c приложения, где указались мои данные (телефон, ОС, устройство и логи приложения).
Прошел субботний рабочий день, а теперь и Понедельник, а ответа все нет!

просьба ожидать ответа. регламент установлен Законом Украины об обращении граждан, но коллеги максимально оперативнее обрабатывают запросы.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:36

Re: ПУМБ

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Закончился депозит, забрала, не устроили новые проценты - с 17,5 через интернет понизили до 15,4. Сказала снимать все, но посмотрела дома на чек - там осталось 7 копеек. Карта до 21 года, обычная, под депозит.
Будут лучше проценты - вклад верну ).
Но вопрос: зачем эти копейки на карте и чем мне это грозит, или лучше подойти, чтобы закрыли карту, потом откроют новую, если что?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:39

  Hella написав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Закончился депозит, забрала, не устроили новые проценты - с 17,5 через интернет понизили до 15,4. Сказала снимать все, но посмотрела дома на чек - там осталось 7 копеек. Карта до 21 года, обычная, под депозит.
Будут лучше проценты - вклад верну ).
Но вопрос: зачем эти копейки на карте и чем мне это грозит, или лучше подойти, чтобы закрыли карту, потом откроют новую, если что?

Максимум - потеряете эти копейки
Если обувь крепкая и много лишнего времени лучше закрыть
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 24 гру, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:39

  Hella написав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Закончился депозит, забрала, не устроили новые проценты - с 17,5 через интернет понизили до 15,4. Сказала снимать все, но посмотрела дома на чек - там осталось 7 копеек. Карта до 21 года, обычная, под депозит.
Будут лучше проценты - вклад верну ).
Но вопрос: зачем эти копейки на карте и чем мне это грозит, или лучше подойти, чтобы закрыли карту, потом откроют новую, если что?

Лучше закройте или откройте "всекарту". Она теперь в тренде.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:41

Re: ПУМБ

Stringer, ruvex - спасибо.
Банк почти в соседнем доме, пройдусь, закрою ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:30

Из моего многолетнего опыта обслуживания в ПУМБ я бы тоже посоветовал закрыть СЧЕТ и ВСЕ карты привязанные к этому счёту. А еще лучше получить справку, что не Вы, не банк Вам ничего не должен. )
Я изначально получал зарплату в Донгорбанке, но потом его объединили с ПУМБ. Мне открыли новый счет и дали новую зарплатную карту. А старый зарплатный счет не закрыли. Через время в ПУМБ поменялись тарифы, которые гласили, что если к счету не привязан депозит или зарплата, то за обслуживание счета будет взыматься комиссия. Хорошо, что я вовремя заметил, что на счету пошли «минуса».
andreiromashkov
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:00

  Hella написав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Закончился депозит, забрала, не устроили новые проценты - с 17,5 через интернет понизили до 15,4. Сказала снимать все, но посмотрела дома на чек - там осталось 7 копеек. Карта до 21 года, обычная, под депозит.
Будут лучше проценты - вклад верну ).
Но вопрос: зачем эти копейки на карте и чем мне это грозит, или лучше подойти, чтобы закрыли карту, потом откроют новую, если что?


добрый. карта по окончанию срока будет закрыта, а счет будет открыт до Вашего желания его закрыть. по неактивному счету есть плата за его обслуживание - 10 грн (Неактивним вважається поточний рахунок, залишок власних коштів Клієнта на якому не перевищує 1000 грн (або еквівалент згідно з курсом НБУ на дату утримання комісії) на дату проведення аналізу неактивності рахунку, за яким протягом останніх 12 і більше місяців не проводилися такі операції: зняття / внесення готівкових коштів, безготівкова оплата товарів і послуг, безготівкове перерахування / зарахування коштів, за винятком операцій ініційованих Банком (зарахування коштів / утримання комісії, штрафів, пені). Крім рахунків, які використовуються для виконання зобов'язань клієнтом / Банком по інших продуктах Банку (депозити, овердрафти, кредити та інші). У випадках якщо залишок коштів на поточному рахунку менше 10 грн (або еквівалент), комісія встановлюється в розмірі залишку на даному поточному рахунку.)
PUMB
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