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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:55
Slx написав:PUMB
Начинаю злиться. В Пятницу вернулся платеж за коммуналку (первый тестовый после получения ВсеКарты, между прочим) и я сразу же отправил запрос на info@fuib c приложения, где указались мои данные (телефон, ОС, устройство и логи приложения).
Прошел субботний рабочий день, а теперь и Понедельник, а ответа все нет!
просьба ожидать ответа. регламент установлен Законом Украины об обращении граждан, но коллеги максимально оперативнее обрабатывают запросы.
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PUMB
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:36
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Закончился депозит, забрала, не устроили новые проценты - с 17,5 через интернет понизили до 15,4. Сказала снимать все, но посмотрела дома на чек - там осталось 7 копеек. Карта до 21 года, обычная, под депозит.
Будут лучше проценты - вклад верну ).
Но вопрос: зачем эти копейки на карте и чем мне это грозит, или лучше подойти, чтобы закрыли карту, потом откроют новую, если что?
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Hella
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:39
Hella написав:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Закончился депозит, забрала, не устроили новые проценты - с 17,5 через интернет понизили до 15,4. Сказала снимать все, но посмотрела дома на чек - там осталось 7 копеек. Карта до 21 года, обычная, под депозит.
Будут лучше проценты - вклад верну ).
Но вопрос: зачем эти копейки на карте и чем мне это грозит, или лучше подойти, чтобы закрыли карту, потом откроют новую, если что?
Максимум - потеряете эти копейки
Если обувь крепкая и много лишнего времени лучше закрыть
Востаннє редагувалось Stringer
в Вів 24 гру, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:39
Hella написав:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Закончился депозит, забрала, не устроили новые проценты - с 17,5 через интернет понизили до 15,4. Сказала снимать все, но посмотрела дома на чек - там осталось 7 копеек. Карта до 21 года, обычная, под депозит.
Будут лучше проценты - вклад верну ).
Но вопрос: зачем эти копейки на карте и чем мне это грозит, или лучше подойти, чтобы закрыли карту, потом откроют новую, если что?
Лучше закройте или откройте "всекарту". Она теперь в тренде.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:41
Stringer, ruvex - спасибо.
Банк почти в соседнем доме, пройдусь, закрою ).
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Hella
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:30
Из моего многолетнего опыта обслуживания в ПУМБ я бы тоже посоветовал закрыть СЧЕТ и ВСЕ карты привязанные к этому счёту. А еще лучше получить справку, что не Вы, не банк Вам ничего не должен. )
Я изначально получал зарплату в Донгорбанке, но потом его объединили с ПУМБ. Мне открыли новый счет и дали новую зарплатную карту. А старый зарплатный счет не закрыли. Через время в ПУМБ поменялись тарифы, которые гласили, что если к счету не привязан депозит или зарплата, то за обслуживание счета будет взыматься комиссия. Хорошо, что я вовремя заметил, что на счету пошли «минуса».
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:00
Hella написав:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Закончился депозит, забрала, не устроили новые проценты - с 17,5 через интернет понизили до 15,4. Сказала снимать все, но посмотрела дома на чек - там осталось 7 копеек. Карта до 21 года, обычная, под депозит.
Будут лучше проценты - вклад верну ).
Но вопрос: зачем эти копейки на карте и чем мне это грозит, или лучше подойти, чтобы закрыли карту, потом откроют новую, если что?
добрый. карта по окончанию срока будет закрыта, а счет будет открыт до Вашего желания его закрыть. по неактивному счету есть плата за его обслуживание - 10 грн (Неактивним вважається поточний рахунок, залишок власних коштів Клієнта на якому не перевищує 1000 грн (або еквівалент згідно з курсом НБУ на дату утримання комісії) на дату проведення аналізу неактивності рахунку, за яким протягом останніх 12 і більше місяців не проводилися такі операції: зняття / внесення готівкових коштів, безготівкова оплата товарів і послуг, безготівкове перерахування / зарахування коштів, за винятком операцій ініційованих Банком (зарахування коштів / утримання комісії, штрафів, пені). Крім рахунків, які використовуються для виконання зобов'язань клієнтом / Банком по інших продуктах Банку (депозити, овердрафти, кредити та інші). У випадках якщо залишок коштів на поточному рахунку менше 10 грн (або еквівалент), комісія встановлюється в розмірі залишку на даному поточному рахунку.)
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PUMB
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