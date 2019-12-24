anikola13 написав:Что скажете, стоит гаситься 27 или через пумб онлайн 30 все пройдет?
Надо полагать, сэп до выходных, ИБ день в день (если до 18). Чужие пткс как бы не в четверг
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:16
Re: ПУМБ
Надо полагать, сэп до выходных, ИБ день в день (если до 18). Чужие пткс как бы не в четверг
|