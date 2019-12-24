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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2418241924202421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 784
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:16

Re: ПУМБ

anikola13 написав:Что скажете, стоит гаситься 27 или через пумб онлайн 30 все пройдет?

Надо полагать, сэп до выходных, ИБ день в день (если до 18). Чужие пткс как бы не в четверг :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:52

  qwe_ua написав:ИБ день в день (если до 18)

У вихідні теж? Там не буде полярна опер. ніч з 28-го на 2-ге (чи навіть 3-тє)?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:26

Re: ПУМБ

klug написав:
  qwe_ua написав:ИБ день в день (если до 18)

У вихідні теж? Там не буде полярна опер. ніч з 28-го на 2-ге (чи навіть 3-тє)?

По-идее, тоже.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:55

  klug написав:
  qwe_ua написав:ИБ день в день (если до 18)

У вихідні теж? Там не буде полярна опер. ніч з 28-го на 2-ге (чи навіть 3-тє)?

Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:02

  anikola13 написав:
  klug написав:
  qwe_ua написав:ИБ день в день (если до 18)

У вихідні теж? Там не буде полярна опер. ніч з 28-го на 2-ге (чи навіть 3-тє)?

Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.

Хороший вопрос, тоже интересно, жаль только что офпред раз в неделю заходит, хотелось бы все таки чтоб заходил ежедневно, пусть даже на минут 5, хуже не будет ни ему ни нам.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:09

Re: ПУМБ

anikola13 написав:Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.

Не, воля ваша, ждите. Только в пумб онлайн р2р нет, но то такое.

Р2р там только на странице логина и осталось.
qwe_ua
 
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