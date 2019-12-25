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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:16
anikola13 написав:Что скажете, стоит гаситься 27 или через пумб онлайн 30 все пройдет?
Надо полагать, сэп до выходных, ИБ день в день (если до 18). Чужие пткс как бы не в четверг
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qwe_ua
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:52
qwe_ua написав:
ИБ день в день (если до 18)
У вихідні теж? Там не буде полярна опер. ніч з 28-го на 2-ге (чи навіть 3-тє)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 25 гру, 2019 15:26
klug написав: qwe_ua написав:
ИБ день в день (если до 18)
У вихідні теж? Там не буде полярна опер. ніч з 28-го на 2-ге (чи навіть 3-тє)?
По-идее, тоже.
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qwe_ua
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:55
klug написав: qwe_ua написав:
ИБ день в день (если до 18)
У вихідні теж? Там не буде полярна опер. ніч з 28-го на 2-ге (чи навіть 3-тє)?
Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.
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anikola13
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Додано: Сер 25 гру, 2019 19:02
anikola13 написав: klug написав: qwe_ua написав:
ИБ день в день (если до 18)
У вихідні теж? Там не буде полярна опер. ніч з 28-го на 2-ге (чи навіть 3-тє)?
Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.
Хороший вопрос, тоже интересно, жаль только что офпред раз в неделю заходит, хотелось бы все таки чтоб заходил ежедневно, пусть даже на минут 5, хуже не будет ни ему ни нам.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ
мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
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Maksi2
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Додано: Сер 25 гру, 2019 19:09
anikola13 написав:Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.
Не, воля ваша, ждите. Только в пумб онлайн р2р нет, но то такое.
Р2р там только на странице логина и осталось.
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qwe_ua
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Додано: Сер 25 гру, 2019 20:02
qwe_ua написав:
в пумб онлайн р2р нет, но то такое
Очень даже есть. Но то такое
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mustbe
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Додано: Сер 25 гру, 2019 20:59
mustbe написав: qwe_ua написав:
в пумб онлайн р2р нет, но то такое
Очень даже есть. Но то такое
Пруф?
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qwe_ua
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:10
qwe_ua написав:
anikola13 написав:Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.
Не, воля ваша, ждите. Только в пумб онлайн р2р нет, но то такое.
Р2р там только на странице логина и осталось.
А что там в в пумб онлайн?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:12
ruvex написав:А что там в в пумб онлайн?
Там card2account, если мы о пополнении картой в ИБ. И от выходных, праздников, клиринга в МПС и т.д. оно мало зависит.
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qwe_ua
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