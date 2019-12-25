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ПУМБ
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:19
qwe_ua написав:
ruvex написав:А что там в в пумб онлайн?
Там card2account, если мы о пополнении картой в ИБ. И от выходных, праздников, клиринга в МПС и т.д. оно мало зависит.
Перевод "со счета на карту" аналогичный реверс?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:36
ruvex написав: qwe_ua написав:
ruvex написав:А что там в в пумб онлайн?
Там card2account, если мы о пополнении картой в ИБ. И от выходных, праздников, клиринга в МПС и т.д. оно мало зависит.
Перевод "со счета на карту" аналогичный реверс?
Ага, если мы об счёте отправителе. Для карты получателя, само-собой, клиринг МПС и т.д. хотя моно, говорят, без этого работает по своим
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:56
qwe_ua написав:
Ага, если мы об счёте отправителе.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 22:03
qwe_ua написав: mustbe написав: qwe_ua написав:
в пумб онлайн р2р нет, но то такое
Очень даже есть. Но то такое
Пруф?
Пруф - чего ?
Что карту пумбы можно в ИБ пополнить онлайн и сразу транзитнуть дальше ?
Просто поверьте, картинок не будет
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Додано: Сер 25 гру, 2019 22:10
mustbe написав:Пруф - чего ?
Что карту пумбы можно в ИБ пополнить онлайн и сразу транзитнуть дальше ?
Просто поверьте, картинок не будет
Что с карты можно пополнить карту. А не со счета карту, с карты счёт и т.д.
Речь шла не о "пополнить и дальше"
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Додано: Сер 25 гру, 2019 22:16
Да, с карты можно пополнить карту
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