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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 784
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:19

  qwe_ua написав:
ruvex написав:А что там в в пумб онлайн?

Там card2account, если мы о пополнении картой в ИБ. И от выходных, праздников, клиринга в МПС и т.д. оно мало зависит.

Перевод "со счета на карту" аналогичный реверс?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:36

Re: ПУМБ

ruvex написав:
  qwe_ua написав:
ruvex написав:А что там в в пумб онлайн?

Там card2account, если мы о пополнении картой в ИБ. И от выходных, праздников, клиринга в МПС и т.д. оно мало зависит.

Перевод "со счета на карту" аналогичный реверс?
Ага, если мы об счёте отправителе. Для карты получателя, само-собой, клиринг МПС и т.д. хотя моно, говорят, без этого работает по своим
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:56

  qwe_ua написав:Ага, если мы об счёте отправителе.

Oh sure.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:03

  qwe_ua написав:
mustbe написав:
  qwe_ua написав:в пумб онлайн р2р нет, но то такое

Очень даже есть. Но то такое

Пруф? :)

Пруф - чего ?
Что карту пумбы можно в ИБ пополнить онлайн и сразу транзитнуть дальше ?
Просто поверьте, картинок не будет
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:10

Re: ПУМБ

mustbe написав:Пруф - чего ?
Что карту пумбы можно в ИБ пополнить онлайн и сразу транзитнуть дальше ?
Просто поверьте, картинок не будет

Что с карты можно пополнить карту. А не со счета карту, с карты счёт и т.д.
Речь шла не о "пополнить и дальше"
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:16

Да, с карты можно пополнить карту
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:18

Re: ПУМБ

mustbe написав:Да, с карты можно пополнить карту
Вот я и спрашивал, где именно это там.

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qwe_ua
 
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Переказ з рахунку на карту.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:47

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:Переказ з рахунку на карту.
Но это же другое... :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:00

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:Переказ з рахунку на карту.
Но это же другое... :)

Як тоді це працює?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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