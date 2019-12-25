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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2420242124222423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 784
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:07

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:Як тоді це працює?

Магия :D

Вы когда выписку по КК смотрите, там операции по карте отдельно группируются, по счету отдельно.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:00

  qwe_ua написав:
anikola13 написав:Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.

Не, воля ваша, ждите. Только в пумб онлайн р2р нет, но то такое.

Р2р там только на странице логина и осталось.

Ну может имеется в виду через пей хаб
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:48

Если нужен именно классический п2п - то переводилка есть на странице логина.
А в самом ИБ - уже вариации: a2c, c2a итд.
mustbe
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