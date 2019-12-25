Квесторе_поверніться написав:Як тоді це працює?
Магия
Вы когда выписку по КК смотрите, там операции по карте отдельно группируются, по счету отдельно.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 00:07
Re: ПУМБ
Магия
Вы когда выписку по КК смотрите, там операции по карте отдельно группируются, по счету отдельно.
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:00
Ну может имеется в виду через пей хаб
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Додано: Чет 26 гру, 2019 09:48
Если нужен именно классический п2п - то переводилка есть на странице логина.
А в самом ИБ - уже вариации: a2c, c2a итд.
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