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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2420242124222423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:07

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:Як тоді це працює?

Магия :D

Вы когда выписку по КК смотрите, там операции по карте отдельно группируются, по счету отдельно.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:00

  qwe_ua написав:
anikola13 написав:Пусть даст ответ оф.представитель, как будут проходить проводки с 27 по 30 декабря по операциям р2р через пумб онлайн для пополнения кредитной карты пумб.

Не, воля ваша, ждите. Только в пумб онлайн р2р нет, но то такое.

Р2р там только на странице логина и осталось.

Ну может имеется в виду через пей хаб
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:48

Если нужен именно классический п2п - то переводилка есть на странице логина.
А в самом ИБ - уже вариации: a2c, c2a итд.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:39

Maksi2, так и делаем ;)
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:41

Пейхаб

"Ніколи такого не було, а от знову"

4 платежі на Пейхабі пройшли, а 5й "Відхилено", кошти з картки звісно, що зняло(((

PUMB , можете вже уточнити ліміти платежів на день в Пейхабі?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:44

Re: ПУМБ

mustbe написав:Если нужен именно классический п2п - то переводилка есть на странице логина.
А в самом ИБ - уже вариации: a2c, c2a итд.
А я разве не тоже самое написал? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:47

PUMB
Добрый день. Сайт платежной системы PayHub (который, насколько я понимаю, относится к ПУМБ) обещал коммунальные платежи без комиссии после регистрации, но после регистрации продолжает рисовать комиссию. Обратился на горячую линию PayHub, приняли заявку, обещали разобраться в течение 3-5 рабочих дней. Нельзя ли процесс рассмотрения вопроса как-то ускорить? Очень надо как можно скорее заплатить за квартиру.
Подскажите, если сейчас заплатить с комиссией, пока разбираются, то мне потом комиссию вернут?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:06

  PUMB написав:Maksi2, так и делаем ;)

Оф.представитель, ждем ответ на поставленный вопрос.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25

  candidat написав:PUMB
Подскажите, если сейчас заплатить с комиссией, пока разбираются, то мне потом комиссию вернут?


Рисуют, но не снимают.
Проверить на небольшой сумме всегда ж можно.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48

  candidat написав:PUMB
Добрый день. Сайт платежной системы PayHub (который, насколько я понимаю, относится к ПУМБ) обещал коммунальные платежи без комиссии после регистрации, но после регистрации продолжает рисовать комиссию.

комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации).
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vollena71
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