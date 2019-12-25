Квесторе_поверніться написав:Як тоді це працює?
Магия
Вы когда выписку по КК смотрите, там операции по карте отдельно группируются, по счету отдельно.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 00:07
Re: ПУМБ
Магия
Вы когда выписку по КК смотрите, там операции по карте отдельно группируются, по счету отдельно.
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:00
Ну может имеется в виду через пей хаб
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Додано: Чет 26 гру, 2019 09:48
Если нужен именно классический п2п - то переводилка есть на странице логина.
А в самом ИБ - уже вариации: a2c, c2a итд.
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:41
Пейхаб
"Ніколи такого не було, а от знову"
4 платежі на Пейхабі пройшли, а 5й "Відхилено", кошти з картки звісно, що зняло(((
PUMB , можете вже уточнити ліміти платежів на день в Пейхабі?
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:44
Re: ПУМБ
А я разве не тоже самое написал?
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:47
PUMB
Добрый день. Сайт платежной системы PayHub (который, насколько я понимаю, относится к ПУМБ) обещал коммунальные платежи без комиссии после регистрации, но после регистрации продолжает рисовать комиссию. Обратился на горячую линию PayHub, приняли заявку, обещали разобраться в течение 3-5 рабочих дней. Нельзя ли процесс рассмотрения вопроса как-то ускорить? Очень надо как можно скорее заплатить за квартиру.
Подскажите, если сейчас заплатить с комиссией, пока разбираются, то мне потом комиссию вернут?
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:06
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48
комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации).
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