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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:48

  candidat написав:PUMB
Добрый день. Сайт платежной системы PayHub (который, насколько я понимаю, относится к ПУМБ) обещал коммунальные платежи без комиссии после регистрации, но после регистрации продолжает рисовать комиссию. Обратился на горячую линию PayHub, приняли заявку, обещали разобраться в течение 3-5 рабочих дней. Нельзя ли процесс рассмотрения вопроса как-то ускорить? Очень надо как можно скорее заплатить за квартиру.
Подскажите, если сейчас заплатить с комиссией, пока разбираются, то мне потом комиссию вернут?

добрый день. если подтверждается ошибка, банк может возвращать излишне списанные средства. для проверки ситуации просьба прислать нам в личку скрины, где видна комиссия, Ваш моб тел и "маску" карты - 6 первых и 4 посл. цифр.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51

  KVV написав:"Ніколи такого не було, а от знову"

4 платежі на Пейхабі пройшли, а 5й "Відхилено", кошти з картки звісно, що зняло(((

PUMB , можете вже уточнити ліміти платежів на день в Пейхабі?

для перевірки ситуації, прохання надіслати нам в особисті повідомлення скріншоти історії операцій, де видно, що частина платежів неуспішна, вкажіть Ваш моб.тел, "маску" картки - 6 перших та 4 останніх цифр.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:53

До 18.00 30 числа платеж будет зачислено 30 числа.
Информацию, которую банк рассылал в смс больше касалось зачислений через внешние терминалы, другие банки и тд. По P2P зачисления онлайн
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:02

  ruvex написав:
  Скупердяй написав:Ну і ставки, вільний 10%, у франклінах на рік, під 2,2%
Кабан став жлобитися :mrgreen:

С учетом ПЛ Свободный 11%

Что такое ПЛ? Программа Лояльности? Так по ссылке то несвободный какой-то, с обнулением процентов до 0,01% при разрыве, или я не так понял ваше ПЛ?
Slx
 
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