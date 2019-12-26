candidat написав:PUMB Добрый день. Сайт платежной системы PayHub (который, насколько я понимаю, относится к ПУМБ) обещал коммунальные платежи без комиссии после регистрации, но после регистрации продолжает рисовать комиссию. Обратился на горячую линию PayHub, приняли заявку, обещали разобраться в течение 3-5 рабочих дней. Нельзя ли процесс рассмотрения вопроса как-то ускорить? Очень надо как можно скорее заплатить за квартиру. Подскажите, если сейчас заплатить с комиссией, пока разбираются, то мне потом комиссию вернут?
добрый день. если подтверждается ошибка, банк может возвращать излишне списанные средства. для проверки ситуации просьба прислать нам в личку скрины, где видна комиссия, Ваш моб тел и "маску" карты - 6 первых и 4 посл. цифр.
4 платежі на Пейхабі пройшли, а 5й "Відхилено", кошти з картки звісно, що зняло(((
PUMB , можете вже уточнити ліміти платежів на день в Пейхабі?
для перевірки ситуації, прохання надіслати нам в особисті повідомлення скріншоти історії операцій, де видно, що частина платежів неуспішна, вкажіть Ваш моб.тел, "маску" картки - 6 перших та 4 останніх цифр.
candidat написав:PUMB Добрый день. Сайт платежной системы PayHub (который, насколько я понимаю, относится к ПУМБ) обещал коммунальные платежи без комиссии после регистрации, но после регистрации продолжает рисовать комиссию.
комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации).
Мне тоже комиссию рисовали и не снимали. А вот за детский садик нарисовали и сняли
candidat написав:PUMB Добрый день. Сайт платежной системы PayHub (который, насколько я понимаю, относится к ПУМБ) обещал коммунальные платежи без комиссии после регистрации, но после регистрации продолжает рисовать комиссию.
комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации).
Мне тоже комиссию рисовали и не снимали. А вот за детский садик нарисовали и сняли
Так детский садик не относится к комуналке, а Хаб ПУМБы только по комуналю и приравненным платежам обещает первые 3 месяца не брать комис. Кстати не любят у нас банки детей ;( - за детский садик берет комис и приват, и даже моня у меня пытался взять - но был послан далеко. Плачу пакеткой аллы по реквизитам - без кишмишы, но и без комиса