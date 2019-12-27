RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2422242324242425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:38

куда несет :)
кто на ком стоял?(с)
v57
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 14.03.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:15

  Flamingo написав:
  demichh написав:
  vollena71 написав:комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации).

Мне тоже комиссию рисовали и не снимали. А вот за детский садик нарисовали и сняли :(

Так детский садик не относится к комуналке, а Хаб ПУМБы только по комуналю и приравненным платежам обещает первые 3 месяца не брать комис.
Кстати не любят у нас банки детей ;( - за детский садик берет комис и приват, и даже моня у меня пытался взять - но был послан далеко. Плачу пакеткой аллы по реквизитам - без кишмишы, но и без комиса

А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2069
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55

  kreuz написав:А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...

Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 20.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2422242324242425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, kreuz, Ой+, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14818)
28.12.2019 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.