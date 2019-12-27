|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:38
куда несет
кто на ком стоял?(с)
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2432
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:15
Flamingo написав: demichh написав: vollena71 написав:
комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации).
Мне тоже комиссию рисовали и не снимали. А вот за детский садик нарисовали и сняли
Так детский садик не относится к комуналке, а Хаб ПУМБы только по комуналю и приравненным платежам обещает первые 3 месяца не брать комис.
Кстати не любят у нас банки детей ;( - за детский садик берет комис и приват, и даже моня у меня пытался взять - но был послан далеко. Плачу пакеткой аллы по реквизитам - без кишмишы, но и без комиса
А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2069
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55
kreuz написав:
А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...
Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3608
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|