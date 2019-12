Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2422242324242425 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 785 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 192 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 85 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 209 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 185 Всього голосів : 785 Додано: Суб 28 гру, 2019 10:38

кто на ком стоял?(с) куда несеткто на ком стоял?(с) v57 Повідомлень: 2432 З нами з: 14.03.10 Подякував: 87 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 гру, 2019 19:15 Flamingo написав: demichh написав: vollena71 написав: комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации). комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации).

Мне тоже комиссию рисовали и не снимали. А вот за детский садик нарисовали и сняли Мне тоже комиссию рисовали и не снимали. А вот за детский садик нарисовали и сняли

Так детский садик не относится к комуналке, а Хаб ПУМБы только по комуналю и приравненным платежам обещает первые 3 месяца не брать комис.

Кстати не любят у нас банки детей ;( - за детский садик берет комис и приват, и даже моня у меня пытался взять - но был послан далеко. Плачу пакеткой аллы по реквизитам - без кишмишы, но и без комиса Так детский садик не относится к комуналке, а Хаб ПУМБы только по комуналю и приравненным платежам обещает первые 3 месяца не брать комис.Кстати не любят у нас банки детей ;( - за детский садик берет комис и приват, и даже моня у меня пытался взять - но был послан далеко. Плачу пакеткой аллы по реквизитам - без кишмишы, но и без комиса

А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати... А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати... Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY ! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів... kreuz Повідомлень: 2070 З нами з: 10.12.07 Подякував: 122 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55 kreuz написав: А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати... А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...

Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;( Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;( Flamingo

Повідомлень: 3615 З нами з: 20.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 гру, 2019 20:23 Flamingo написав: kreuz написав: А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати... А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...

Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;( Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(

А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі... А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі... Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY ! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів... kreuz Повідомлень: 2070 З нами з: 10.12.07 Подякував: 122 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 гру, 2019 20:50 kreuz написав: Flamingo написав: kreuz написав: А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати... А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...

Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;( Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(

А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі... А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі...

Я просто месяца 3 назад пытался платить некстом и забыл в чем причина. Думал повышенный комис. После Вашего сообщения попытался заплатить тестовую сотку и вспомнил реальную причину

При том что в нексте ввожу только код ОКПО и лицевой ребенка - все остальное приват подтягивает из собственной базы (причем все пишет правильно и номер счета, и название получателя, и ФИО ребенка) после того как я пытаюсь оплатить вылазит такое сообщение:

"Реквізити одержувача не дійсні! На даний розрахунковий рахунок / МФО неможливо створити платіж. Уточніть нові реквізити у одержувача та повторіть платіж!"

Так что видимо не по всем "садикам" некст дает оплатить.

ЗЫ. По этим же реквизитам платил моней и аллой - все уходило и в "садике" все получал. Так что думаю тут какая-то хитросделанность привата Я просто месяца 3 назад пытался платить некстом и забыл в чем причина. Думал повышенный комис. После Вашего сообщения попытался заплатить тестовую сотку и вспомнил реальную причинуПри том что в нексте ввожу только код ОКПО и лицевой ребенка - все остальное приват подтягивает из собственной базы (причем все пишет правильно и номер счета, и название получателя, и ФИО ребенка) после того как я пытаюсь оплатить вылазит такое сообщение:"Реквізити одержувача не дійсні! На даний розрахунковий рахунок / МФО неможливо створити платіж. Уточніть нові реквізити у одержувача та повторіть платіж!"Так что видимо не по всем "садикам" некст дает оплатить.ЗЫ. По этим же реквизитам платил моней и аллой - все уходило и в "садике" все получал. Так что думаю тут какая-то хитросделанность привата Flamingo

Повідомлень: 3615 З нами з: 20.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 гру, 2019 20:52 Если садики не коммуналка значит они должны перестать показывать комиссию по коммуналке, а не вводить людей в заблуждение. Но пумбу плевать на клиентов. demichh Повідомлень: 2270 З нами з: 09.12.10 Подякував: 120 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2422242324242425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням larnic, lel, Vial, Vorlon, Кочевник,

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Flamingo Квесторе_поверніться і 4 гостейМодератори: ТупУм