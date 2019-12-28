куда несет
кто на ком стоял?(с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:15
А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55
Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:23
А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:50
Я просто месяца 3 назад пытался платить некстом и забыл в чем причина. Думал повышенный комис. После Вашего сообщения попытался заплатить тестовую сотку и вспомнил реальную причину
При том что в нексте ввожу только код ОКПО и лицевой ребенка - все остальное приват подтягивает из собственной базы (причем все пишет правильно и номер счета, и название получателя, и ФИО ребенка) после того как я пытаюсь оплатить вылазит такое сообщение:
"Реквізити одержувача не дійсні! На даний розрахунковий рахунок / МФО неможливо створити платіж. Уточніть нові реквізити у одержувача та повторіть платіж!"
Так что видимо не по всем "садикам" некст дает оплатить.
ЗЫ. По этим же реквизитам платил моней и аллой - все уходило и в "садике" все получал. Так что думаю тут какая-то хитросделанность привата
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:52
Если садики не коммуналка значит они должны перестать показывать комиссию по коммуналке, а не вводить людей в заблуждение. Но пумбу плевать на клиентов.
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:46
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:10
Re: ПУМБ
Про садики, в Портмоне в приложении сообщение пришло о бескомисионном пополнении садиков (название). А вот в деталях там как-то написано об "оплате пропитания в садике". Проверьте, может это у всех такое.
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