Додано: Суб 28 гру, 2019 20:50

kreuz написав: Flamingo написав: kreuz написав: А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати... А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...

Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;( Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(

А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі... А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі...

Я просто месяца 3 назад пытался платить некстом и забыл в чем причина. Думал повышенный комис. После Вашего сообщения попытался заплатить тестовую сотку и вспомнил реальную причинуПри том что в нексте ввожу только код ОКПО и лицевой ребенка - все остальное приват подтягивает из собственной базы (причем все пишет правильно и номер счета, и название получателя, и ФИО ребенка) после того как я пытаюсь оплатить вылазит такое сообщение:"Реквізити одержувача не дійсні! На даний розрахунковий рахунок / МФО неможливо створити платіж. Уточніть нові реквізити у одержувача та повторіть платіж!"Так что видимо не по всем "садикам" некст дает оплатить.ЗЫ. По этим же реквизитам платил моней и аллой - все уходило и в "садике" все получал. Так что думаю тут какая-то хитросделанность привата