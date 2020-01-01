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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:38

куда несет :)
кто на ком стоял?(с)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:15

  Flamingo написав:
  demichh написав:
  vollena71 написав:комиссию рисуют, но не снимают (у меня идет 2ой месяц после регистрации).

Мне тоже комиссию рисовали и не снимали. А вот за детский садик нарисовали и сняли :(

Так детский садик не относится к комуналке, а Хаб ПУМБы только по комуналю и приравненным платежам обещает первые 3 месяца не брать комис.
Кстати не любят у нас банки детей ;( - за детский садик берет комис и приват, и даже моня у меня пытался взять - но был послан далеко. Плачу пакеткой аллы по реквизитам - без кишмишы, но и без комиса

А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55

  kreuz написав:А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...

Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:23

  Flamingo написав:
  kreuz написав:А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...

Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(

А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:50

  kreuz написав:
  Flamingo написав:
  kreuz написав:А через Next з НьюКартки хіба Укрсиб не платить КБ? Має ж хтось конкуренцію ПУМБу складати...

Сиб то кишмиш может и заплатит, но приватовский Некст по садикам при оплате "чужой" картой рисует такой нехилый комис, что нет никакого смысла тратить на него сибовский кишмиш ;(

А я лише 1 грн доплачую, як і за решту комуналі...

Я просто месяца 3 назад пытался платить некстом и забыл в чем причина. Думал повышенный комис. После Вашего сообщения попытался заплатить тестовую сотку и вспомнил реальную причину :)
При том что в нексте ввожу только код ОКПО и лицевой ребенка - все остальное приват подтягивает из собственной базы (причем все пишет правильно и номер счета, и название получателя, и ФИО ребенка) после того как я пытаюсь оплатить вылазит такое сообщение:
"Реквізити одержувача не дійсні! На даний розрахунковий рахунок / МФО неможливо створити платіж. Уточніть нові реквізити у одержувача та повторіть платіж!"
Так что видимо не по всем "садикам" некст дает оплатить.
ЗЫ. По этим же реквизитам платил моней и аллой - все уходило и в "садике" все получал. Так что думаю тут какая-то хитросделанность привата
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:52

Если садики не коммуналка значит они должны перестать показывать комиссию по коммуналке, а не вводить людей в заблуждение. Но пумбу плевать на клиентов.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:46

  demichh написав:Если садики не коммуналка значит они должны перестать показывать комиссию по коммуналке, а не вводить людей в заблуждение. Но пумбу плевать на клиентов.

А по закінченню 3місячного безкомісійного періоду Ви скажете, що банк Вас обікрав бо комісію не показав перед оплатою?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:10

Re: ПУМБ

Про садики, в Портмоне в приложении сообщение пришло о бескомисионном пополнении садиков (название). А вот в деталях там как-то написано об "оплате пропитания в садике". Проверьте, может это у всех такое.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:53

  KVV написав:
  demichh написав:Если садики не коммуналка значит они должны перестать показывать комиссию по коммуналке, а не вводить людей в заблуждение. Но пумбу плевать на клиентов.

А по закінченню 3місячного безкомісійного періоду Ви скажете, що банк Вас обікрав бо комісію не показав перед оплатою?

Через 3 мес. должны показать комиссию, если берут. А до 3 мес. не должны показывать чтоб не обманывать клиентов.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:35

Re: ПУМБ

Думал ПУМБа в прошлом году с новой аппликухой и введением всеКарта избавилась от традиционной болезни с начислением комиса за овер. Ан нет. Просто если использовать карту так, чтобы на вечер на ней не было денег (выводить все в ноль в другие банки или перечислять на "свободный") то плату за овер ПУМБа не снимает, но начисляет. Но как только Вы забудете и оставите на 9 часов вечера какой-то остаток, то пумба с него тут же спишет "плату за овер". Я так в ноябре оставил 100 грн., ну и вчера - пумба вечером выплатила % по "свободному" и тут же списала. Возвращает правда как и раньше без особых проблем - через пару дней - но для этого надо либо написать в поддержку, либо позвонить на горячку. Но расчет я так понимаю на то, что кто-то может не заметит и пумбе какая лишняя копеечка обломится.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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