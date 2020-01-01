Flamingo написав: Но расчет я так понимаю на то, что кто-то может не заметит и пумбе какая лишняя копеечка обломится.
Имхо, неправильно понимаете
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Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07
Re: ПУМБ
Имхо, неправильно понимаете
Додано: Сер 01 січ, 2020 19:19
Ну так дайте свое "правильное" понимание .
Как еще можно объяснить подобный "онанизм" со списаниями-возвратами платы за овер по карте, где зачисление идет с2а - то есть овера в принципе не может быть?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 01 січ, 2020 19:22
Re: ПУМБ
Дешевле возвращать руками, чем переделывать, чтобы не было.
Востаннє редагувалось qwe_ua в Сер 01 січ, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2020 19:44
тарифы со 2-го февраля или марта 2020
Новое покращення обеспечивает комиссию 0,5% від суми + 5 UAH при переводах на другие карты Украины с дебеток (и кредиток?), в пакете которых не указано обратное (то есть ВсеКарта исключена), через лазейку Тарифікація операцій системи дистанційного обслуговування «ПУМБ Оnline», а именно п. 2.6.5
Я так понимаю, либо для будущего подготовили, когда из пакета уберут пункт бесплатных переводов через ПУМБ-онлайн, либо в какие-то старые пакеты обделили этими пунктами с марта/февраля.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:23
на каком основании вы просите вернуть плату за овердрафт?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:48
На основании не правильно брать плату за овердрафт в условиях полного отсутствия самого овердрафта. В пумб онлайн реализовано зачисление денег не по р2р а по с2а, при котором после операции деньги уже находятся на счёте, поэтому овердрафт просто не может возникнуть в принципе
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:53
С вами можно было бы согласится, если бы не один пикантный момент... Как банк поступит с неправомерно списанными в таких ситуациях суммами в случае если клиент не обратится с просьбой о возврате?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:58
Re: ПУМБ
тут да, именно как вы написали.
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