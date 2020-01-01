Flamingo написав:

Думал ПУМБа в прошлом году с новой аппликухой и введением всеКарта избавилась от традиционной болезни с начислением комиса за овер. Ан нет. Просто если использовать карту так, чтобы на вечер на ней не было денег (выводить все в ноль в другие банки или перечислять на "свободный") то плату за овер ПУМБа не снимает, но начисляет. Но как только Вы забудете и оставите на 9 часов вечера какой-то остаток, то пумба с него тут же спишет "плату за овер". Я так в ноябре оставил 100 грн., ну и вчера - пумба вечером выплатила % по "свободному" и тут же списала. Возвращает правда как и раньше без особых проблем - через пару дней - но для этого надо либо написать в поддержку, либо позвонить на горячку. Но расчет я так понимаю на то, что кто-то может не заметит и пумбе какая лишняя копеечка обломится.