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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07

Re: ПУМБ

Flamingo написав: Но расчет я так понимаю на то, что кто-то может не заметит и пумбе какая лишняя копеечка обломится.

Имхо, неправильно понимаете :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:19

  qwe_ua написав:
Flamingo написав: Но расчет я так понимаю на то, что кто-то может не заметит и пумбе какая лишняя копеечка обломится.

Имхо, неправильно понимаете :)

Ну так дайте свое "правильное" понимание :).
Как еще можно объяснить подобный "онанизм" со списаниями-возвратами платы за овер по карте, где зачисление идет с2а - то есть овера в принципе не может быть?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:22

Re: ПУМБ

Flamingo написав:Ну так дайте свое "правильное" понимание :).
Как еще можно объяснить подобный "онанизм" со списаниями-возвратами платы за овер по карте, где зачисление идет с2а - то есть овера в принципе не может быть?

Дешевле возвращать руками, чем переделывать, чтобы не было.
Востаннє редагувалось qwe_ua в Сер 01 січ, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:44

тарифы со 2-го февраля или марта 2020

Новое покращення обеспечивает комиссию 0,5% від суми + 5 UAH при переводах на другие карты Украины с дебеток (и кредиток?), в пакете которых не указано обратное (то есть ВсеКарта исключена), через лазейку Тарифікація операцій системи дистанційного обслуговування «ПУМБ Оnline», а именно п. 2.6.5

Я так понимаю, либо для будущего подготовили, когда из пакета уберут пункт бесплатных переводов через ПУМБ-онлайн, либо в какие-то старые пакеты обделили этими пунктами с марта/февраля.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:23

  Flamingo написав:Думал ПУМБа в прошлом году с новой аппликухой и введением всеКарта избавилась от традиционной болезни с начислением комиса за овер. Ан нет. Просто если использовать карту так, чтобы на вечер на ней не было денег (выводить все в ноль в другие банки или перечислять на "свободный") то плату за овер ПУМБа не снимает, но начисляет. Но как только Вы забудете и оставите на 9 часов вечера какой-то остаток, то пумба с него тут же спишет "плату за овер". Я так в ноябре оставил 100 грн., ну и вчера - пумба вечером выплатила % по "свободному" и тут же списала. Возвращает правда как и раньше без особых проблем - через пару дней - но для этого надо либо написать в поддержку, либо позвонить на горячку. Но расчет я так понимаю на то, что кто-то может не заметит и пумбе какая лишняя копеечка обломится.

на каком основании вы просите вернуть плату за овердрафт?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:48

  J написав:на каком основании вы просите вернуть плату за овердрафт?

На основании не правильно брать плату за овердрафт в условиях полного отсутствия самого овердрафта. В пумб онлайн реализовано зачисление денег не по р2р а по с2а, при котором после операции деньги уже находятся на счёте, поэтому овердрафт просто не может возникнуть в принципе
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:53

  qwe_ua написав:
Flamingo написав:Ну так дайте свое "правильное" понимание :).
Как еще можно объяснить подобный "онанизм" со списаниями-возвратами платы за овер по карте, где зачисление идет с2а - то есть овера в принципе не может быть?

Дешевле возвращать руками, чем переделывать, чтобы не было.

С вами можно было бы согласится, если бы не один пикантный момент... Как банк поступит с неправомерно списанными в таких ситуациях суммами в случае если клиент не обратится с просьбой о возврате?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:58

Re: ПУМБ

Flamingo написав:С вами можно было бы согласится, если бы не один пикантный момент... Как банк поступит с неправомерно списанными в таких ситуациях суммами в случае если клиент не обратится с просьбой о возврате?
тут да, именно как вы написали.
qwe_ua
 
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