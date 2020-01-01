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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06
Sirchyk написав:
Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?
не бере участь. обслуговування 0
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PUMB
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Додано: Чет 02 січ, 2020 10:11
PUMB написав: Sirchyk написав:
Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?
не бере участь. обслуговування 0
Який найдешевший варіант карти з підтримкою Rewards?
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Sirchyk
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