RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2424242524262427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06

  Sirchyk написав:Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?

не бере участь. обслуговування 0
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 19.07.11
Подякував: 791 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:11

  PUMB написав:
  Sirchyk написав:Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?

не бере участь. обслуговування 0

Який найдешевший варіант карти з підтримкою Rewards?
Sirchyk
 
Повідомлень: 100
З нами з: 17.03.12
Подякував: 245 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2424242524262427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, sauvignon, Stringer, tarasum і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.