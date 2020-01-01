не бере участь. обслуговування 0
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:11
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:40
Блек Платинум
Visa Platinum Black Chip PayWave/MasterCard World Black Edition Chip PayPass
500 UAH на місяць/5 000 UAH на рік, чи безкоштовно за умови щомісячних безготівкових розрахунків по рахунку в грн в сумі від 10 000 грн/міс
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