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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2425242624272428>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06

  Sirchyk написав:Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?

не бере участь. обслуговування 0
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 19.07.11
Подякував: 791 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:11

  PUMB написав:
  Sirchyk написав:Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?

не бере участь. обслуговування 0

Який найдешевший варіант карти з підтримкою Rewards?
Sirchyk
 
Повідомлень: 102
З нами з: 17.03.12
Подякував: 245 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:40

  Sirchyk написав:
  PUMB написав:
  Sirchyk написав:Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?

не бере участь. обслуговування 0

Який найдешевший варіант карти з підтримкою Rewards?

Блек Платинум
Visa Platinum Black Chip PayWave/MasterCard World Black Edition Chip PayPass
500 UAH на місяць/5 000 UAH на рік, чи безкоштовно за умови щомісячних безготівкових розрахунків по рахунку в грн в сумі від 10 000 грн/міс
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 19.07.11
Подякував: 791 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:50

Re: ПУМБ

Sirchyk написав:Який найдешевший варіант карти з підтримкою Rewards?

Кредитка за 500 грн в год

Зы: но вы уверены, что вам так нужен ревардз?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:51

Platinum Persona подарункова, Rewards підключено, це такий собі "кешбек" менше 1% як по мені то краще кешбеки від інших банків юзати.

А от пропуск в бізнес залу мастеркард в аеропорті то це дійсно круто, декілька разів користувався :)
root
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Повідомлень: 602
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Подякував: 120 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:53

PUMB,

доречі підкажіть, Platinum Persona подарункова, її продовжать безкоштовно чи на кінець терміну закриють?
root
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Повідомлень: 602
З нами з: 04.03.15
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:29

  root написав:PUMB,

доречі підкажіть, Platinum Persona подарункова, її продовжать безкоштовно чи на кінець терміну закриють?

картка буде працювати протягом терміну дії та буде закрита
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:46

  PUMB написав:
  root написав:PUMB,

доречі підкажіть, Platinum Persona подарункова, її продовжать безкоштовно чи на кінець терміну закриють?

картка буде працювати протягом терміну дії та буде закрита


Погані у вас маркетологи, я тільки за цієі картики і залишаюсь клієнтом банку. ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:54

Re: ПУМБ

root написав:Погані у вас маркетологи, я тільки за цієі картики і залишаюсь клієнтом банку. ;)

Может они вам что-то другое продадут к этому моменту
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:01

Навряд чи, на картках зараз по нулям, депозити теж... слабка програма у пумби по триманню клієнтів. Монобанк на пару з приватом поки що рулять для мене.
root
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