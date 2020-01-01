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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06
Sirchyk написав:
Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?
не бере участь. обслуговування 0
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PUMB
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Додано: Чет 02 січ, 2020 10:11
PUMB написав: Sirchyk написав:
Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?
не бере участь. обслуговування 0
Який найдешевший варіант карти з підтримкою Rewards?
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Sirchyk
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Додано: Чет 02 січ, 2020 11:40
Sirchyk написав: PUMB написав: Sirchyk написав:
Підкажіть будь-ласка, всеКАРТА бере участь в програмі MasterCard Rewards? Обслуговування дійсно 0 для гривневих і доларових карт?
не бере участь. обслуговування 0
Який найдешевший варіант карти з підтримкою Rewards?
Блек Платинум
Visa Platinum Black Chip PayWave/MasterCard World Black Edition Chip PayPass
500 UAH на місяць/5 000 UAH на рік, чи безкоштовно за умови щомісячних безготівкових розрахунків по рахунку в грн в сумі від 10 000 грн/міс
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PUMB
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:50
Sirchyk написав:Який найдешевший варіант карти з підтримкою Rewards?
Кредитка за 500 грн в год
Зы: но вы уверены, что вам так нужен ревардз?
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qwe_ua
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:51
Platinum Persona подарункова, Rewards підключено, це такий собі "кешбек" менше 1% як по мені то краще кешбеки від інших банків юзати.
А от пропуск в бізнес залу мастеркард в аеропорті то це дійсно круто, декілька разів користувався
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root
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:53
PUMB,
доречі підкажіть, Platinum Persona подарункова, її продовжать безкоштовно чи на кінець терміну закриють?
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root
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Додано: Чет 02 січ, 2020 14:29
root написав:
PUMB,
доречі підкажіть, Platinum Persona подарункова, її продовжать безкоштовно чи на кінець терміну закриють?
картка буде працювати протягом терміну дії та буде закрита
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PUMB
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Додано: Чет 02 січ, 2020 14:46
PUMB написав: root написав:
PUMB,
доречі підкажіть, Platinum Persona подарункова, її продовжать безкоштовно чи на кінець терміну закриють?
картка буде працювати протягом терміну дії та буде закрита
Погані у вас маркетологи, я тільки за цієі картики і залишаюсь клієнтом банку.
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root
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Додано: Чет 02 січ, 2020 14:54
root написав:
Погані у вас маркетологи, я тільки за цієі картики і залишаюсь клієнтом банку.
Может они вам что-то другое продадут к этому моменту
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qwe_ua
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:01
Навряд чи, на картках зараз по нулям, депозити теж... слабка програма у пумби по триманню клієнтів. Монобанк на пару з приватом поки що рулять для мене.
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root
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