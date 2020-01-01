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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2425242624272428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:02

root
В мене також була така карта, навіть 2 - для $ і грн. Після закінчення нічого не запропонували, я перейшов на обслуговування в ОТП. А тепер і там змінили умови обслуговування, треба шукати щось інше.
Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку, наприклад оплата доставок Укрпошта, покупка будівельних матеріалів і т. д.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:09

  Sirchyk написав:Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку

Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.

Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:31

  Vorlon написав:
  Sirchyk написав:Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку

Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.

Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.

Найбільше цікавить кешбек на укрпошті - MCC 9402.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:21

  Vorlon написав:
  Sirchyk написав:Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку

Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.

Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.


Дякую за інфу (+) подивимось що там пропонують 8)
root
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:50

А подскажите кто знает можно ли СЭП из Привата отправить деньги сразу на депозит "вільний"?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:53

  Diablo1977 написав:А подскажите кто знает можно ли СЭП из Привата отправить деньги сразу на депозит "вільний"?

Ваащето низзя, но иногда можно 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 2425242624272428
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