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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:02
root
В мене також була така карта, навіть 2 - для $ і грн. Після закінчення нічого не запропонували, я перейшов на обслуговування в ОТП. А тепер і там змінили умови обслуговування, треба шукати щось інше.
Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку, наприклад оплата доставок Укрпошта, покупка будівельних матеріалів і т. д.
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Sirchyk
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:09
Sirchyk написав:
Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку
Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.
Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.
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Vorlon
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:31
Vorlon написав: Sirchyk написав:
Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку
Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.
Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.
Найбільше цікавить кешбек на укрпошті - MCC 9402.
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Sirchyk
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:21
Vorlon написав: Sirchyk написав:
Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку
Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.
Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.
Дякую за інфу (+) подивимось що там пропонують
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root
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:50
А подскажите кто знает можно ли СЭП из Привата отправить деньги сразу на депозит "вільний"?
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Diablo1977
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:53
Diablo1977 написав:
А подскажите кто знает можно ли СЭП из Привата отправить деньги сразу на депозит "вільний"?
Ваащето низзя, но иногда можно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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