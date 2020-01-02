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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2426242724282429>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:02

root
В мене також була така карта, навіть 2 - для $ і грн. Після закінчення нічого не запропонували, я перейшов на обслуговування в ОТП. А тепер і там змінили умови обслуговування, треба шукати щось інше.
Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку, наприклад оплата доставок Укрпошта, покупка будівельних матеріалів і т. д.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:09

  Sirchyk написав:Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку

Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.

Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:31

  Vorlon написав:
  Sirchyk написав:Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку

Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.

Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.

Найбільше цікавить кешбек на укрпошті - MCC 9402.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:21

  Vorlon написав:
  Sirchyk написав:Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку

Если вы не в курсе, то есть банки с картами с кэшбеком на любые категории покупок (с небольшими исключениями) - Альфа, ТАС, todobank.

Поэтому лично для меня Rewards абсолютно бесполезен.


Дякую за інфу (+) подивимось що там пропонують 8)
root
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:50

А подскажите кто знает можно ли СЭП из Привата отправить деньги сразу на депозит "вільний"?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:53

  Diablo1977 написав:А подскажите кто знает можно ли СЭП из Привата отправить деньги сразу на депозит "вільний"?

Ваащето низзя, но иногда можно 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:53

  clientage написав:
  Diablo1977 написав:А подскажите кто знает можно ли СЭП из Привата отправить деньги сразу на депозит "вільний"?

Ваащето низзя, но иногда можно 8)

Так всё карта без комиссии СЕП зачисляет?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:57

  sens написав:
  clientage написав:
  Diablo1977 написав:А подскажите кто знает можно ли СЭП из Привата отправить деньги сразу на депозит "вільний"?

Ваащето низзя, но иногда можно 8)

Так всё карта без комиссии СЕП зачисляет?

Говорят, шо даа, но у меня её до сих пор нет
Вот все думаю зайти в отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:07

Re: ПУМБ

  clientage написав:Вот все думаю зайти в отд-е

З лютого треба мати.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:18

clientage существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.
PUMB
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Представник банку
 
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