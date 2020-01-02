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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42
Sirchyk написав:
Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку, наприклад оплата доставок Укрпошта, покупка будівельних матеріалів і т. д.
подивіться на Креди Агриколь кредитку
і на Кредобанк - але з ним поки не склалося, не дають 10тис ніяк
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:08
PUMB написав:clientage
существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.
А где это в иб?
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:31
Stringer написав: PUMB написав:clientage
существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.
А где это в иб?
В ВЭБ версии, заходите в счёт, в разделе карт сверху кнопка.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:46
PUMB написав:clientage
существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.
Вот у меня щас в Пакете з Вершками именные основная и допка MC Platinum PayPass UpG.
Мне и ВсеКарту такую же нарисуют?
... делайте хоть что-нибудь!
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