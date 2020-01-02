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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2427242824292430>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42

  Sirchyk написав:Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку, наприклад оплата доставок Укрпошта, покупка будівельних матеріалів і т. д.



подивіться на Креди Агриколь кредитку

і на Кредобанк - але з ним поки не склалося, не дають 10тис ніяк
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:08

  PUMB написав:clientage существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.

А где это в иб?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:31

Re: ПУМБ

Stringer написав:
  PUMB написав:clientage существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.

А где это в иб?


В ВЭБ версии, заходите в счёт, в разделе карт сверху кнопка.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:46

  PUMB написав:clientage существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.

Вот у меня щас в Пакете з Вершками именные основная и допка MC Platinum PayPass UpG. Она в ревардсе участвует.
Мне и ВсеКарту такую же нарисуют? :P
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 03 січ, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:48

  qwe_ua написав:
Stringer написав:
  PUMB написав:clientage существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.

А где это в иб?


В ВЭБ версии, заходите в счёт, в разделе карт сверху кнопка.

Кнопка ведёт на какое то нерабочее поле, в котором написано - нет доступных пакетов в грн.
Наверное те, у кого есть депозитка, лишены такой возможности
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:59

Re: ПУМБ

clientage написав:Вот у меня щас в Пакете з Вершками именные основная и допка MC Platinum PayPass UpG. Она в ревардсе участвует.
Мне и ВсеКарту такую же нарисуют? :P

Закроют платину и нарисуют... MC World debit или Visa Rewards.
Востаннє редагувалось qwe_ua в П'ят 03 січ, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:59

Re: ПУМБ

Stringer написав:Кнопка ведёт на какое то нерабочее поле, в котором написано - нет доступных пакетов в грн.
Наверное те, у кого есть депозитка, лишены такой возможности

Я что-то сомневаюсь в возможности смены пакета из ИБ при выпуске новой карты :D
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:04

  qwe_ua написав:
Stringer написав:Кнопка ведёт на какое то нерабочее поле, в котором написано - нет доступных пакетов в грн.
Наверное те, у кого есть депозитка, лишены такой возможности

Я что-то сомневаюсь в возможности смены пакета из ИБ при выпуске новой карты :D

У меня в иб отсутствует в принципе возможность выпустить карту в грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:07

Re: ПУМБ

Stringer написав:У меня в иб отсутствует в принципе возможность выпустить карту в грн

У меня работает только для пакетов всекарта.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:24

  qwe_ua написав:
Stringer написав:У меня в иб отсутствует в принципе возможность выпустить карту в грн

У меня работает только для пакетов всекарта.

У меня работает только если выбирать валюту доллар или евро
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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