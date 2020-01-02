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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42
Sirchyk написав:
Rewards використовується для тих випадків, по яких немає категорій кешбеку, наприклад оплата доставок Укрпошта, покупка будівельних матеріалів і т. д.
подивіться на Креди Агриколь кредитку
і на Кредобанк - але з ним поки не склалося, не дають 10тис ніяк
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:08
PUMB написав:clientage
существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.
А где это в иб?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:31
Stringer написав: PUMB написав:clientage
существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.
А где это в иб?
В ВЭБ версии, заходите в счёт, в разделе карт сверху кнопка.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:46
PUMB написав:clientage
существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.
Вот у меня щас в Пакете з Вершками именные основная и допка MC Platinum PayPass UpG. Она в ревардсе участвует.
Мне и ВсеКарту такую же нарисуют?
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 03 січ, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:48
qwe_ua написав: Stringer написав: PUMB написав:clientage
существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.
А где это в иб?
В ВЭБ версии, заходите в счёт, в разделе карт сверху кнопка.
Кнопка ведёт на какое то нерабочее поле, в котором написано - нет доступных пакетов в грн.
Наверное те, у кого есть депозитка, лишены такой возможности
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:59
clientage написав:
Вот у меня щас в Пакете з Вершками именные основная и допка MC Platinum PayPass UpG. Она в ревардсе участвует.
Мне и ВсеКарту такую же нарисуют?
Закроют платину и нарисуют... MC World debit или Visa Rewards.
Востаннє редагувалось qwe_ua
в П'ят 03 січ, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:59
Stringer написав:Кнопка ведёт на какое то нерабочее поле, в котором написано - нет доступных пакетов в грн.
Наверное те, у кого есть депозитка, лишены такой возможности
Я что-то сомневаюсь в возможности смены пакета из ИБ при выпуске новой карты
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:04
qwe_ua написав:
Stringer написав:Кнопка ведёт на какое то нерабочее поле, в котором написано - нет доступных пакетов в грн.
Наверное те, у кого есть депозитка, лишены такой возможности
Я что-то сомневаюсь в возможности смены пакета из ИБ при выпуске новой карты
У меня в иб отсутствует в принципе возможность выпустить карту в грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:07
Stringer написав:У меня в иб отсутствует в принципе возможность выпустить карту в грн
У меня работает только для пакетов всекарта.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:24
qwe_ua написав:
Stringer написав:У меня в иб отсутствует в принципе возможность выпустить карту в грн
У меня работает только для пакетов всекарта.
У меня работает только если выбирать валюту доллар или евро
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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