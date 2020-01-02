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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2427242824292430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:31

Re: ПУМБ

Stringer написав:У меня работает только если выбирать валюту доллар или евро

А пакет какой?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:34

  qwe_ua написав:
clientage написав:Вот у меня щас в Пакете з Вершками именные основная и допка MC Platinum PayPass UpG. Она в ревардсе участвует.
Мне и ВсеКарту такую же нарисуют? :P

Закроют платину и нарисуют... MC World debit или Visa Rewards.

так у меня брульянты в Блэк Більше еще не все потрачены :( :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:41

Re: ПУМБ

clientage написав:так у меня брульянты в Блэк Більше еще не все потрачены :(


Бильше об этом и не узнает....
qwe_ua
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:47

  qwe_ua написав:
clientage написав:так у меня брульянты в Блэк Більше еще не все потрачены :(


Бильше об этом и не узнает....

так нуна в обойме Більше место освобождать под новую карту
Неужели новый экк заводить из-за этого? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29975
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2392 раз.
Подякували: 3464 раз.
 
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2
  #<1 ... 2427242824292430
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