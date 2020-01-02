Stringer написав:У меня работает только если выбирать валюту доллар или евро
А пакет какой?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:31
Re: ПУМБ
А пакет какой?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:34
так у меня брульянты в Блэк Більше еще не все потрачены
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:41
Re: ПУМБ
Бильше об этом и не узнает....
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:47
так нуна в обойме Більше место освобождать под новую карту
Неужели новый экк заводить из-за этого?
... делайте хоть что-нибудь!
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