Stringer написав:У меня работает только если выбирать валюту доллар или евро
А пакет какой?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:31
Re: ПУМБ
А пакет какой?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:34
так у меня брульянты в Блэк Більше еще не все потрачены
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:41
Re: ПУМБ
Бильше об этом и не узнает....
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:47
так нуна в обойме Більше место освобождать под новую карту
Неужели новый экк заводить из-за этого?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:14
Re: ПУМБ
Коллеги,
Как поднять лимит P2P операций для ВСЕКАРТА?
В КЦ невозможно дозвониться.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:40
Колись був непідйомний розміром $570, гадаю і зараз так само. Нагадаю ще, що виходити треба тутешнім штовханням, бо інакше попадете ще й на комісію...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:54
Поднять лимит для платежей У ПУМБ Online до 100К только через ГЛ. Больше - отделение.
По карте 75К в день. 25К операция.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
|