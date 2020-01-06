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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2428242924302431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 00:28

Re: ПУМБ

  Игорь Алексеевич написав:с февраля что то меняется

З 3 лютого зі всіх карт все пропало...коміс.
З ВСЕкарти поки шо не обілечують.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:07

Re: ПУМБ

с депозиток тоже комиссия будет и через банкомёт?
MATPOC
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:22

  MATPOC написав:с депозиток тоже комиссия будет и через банкомёт?

Вот тоже всегда было любопытно - почему Т9 исправляет банкомат на банкомёт?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:33

  PUMB написав:clientage существующий клиент может в ПУМБ онлайн заказать. Доставка можно выбрать на одно из отделений, где у Вас ранее были открыты счета.

Можно иметь дебетовую "депозитную" и "всекарта"?
И как открыть социальную "всекарта"?
anikola13
 
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