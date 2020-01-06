З 3 лютого зі всіх карт все пропало...коміс.
З ВСЕкарти поки шо не обілечують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 січ, 2020 00:28
Re: ПУМБ
З 3 лютого зі всіх карт все пропало...коміс.
З ВСЕкарти поки шо не обілечують.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 січ, 2020 11:07
Re: ПУМБ
с депозиток тоже комиссия будет и через банкомёт?
Додано: Вів 07 січ, 2020 11:22
Вот тоже всегда было любопытно - почему Т9 исправляет банкомат на банкомёт?
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+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Вів 07 січ, 2020 11:33
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