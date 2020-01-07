Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 08:28
Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:52
Re: ПУМБ
А мож де в настройках отключить мона эту паранойю?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:59
Re: ПУМБ
Только иногда. За всё время только один раз просили отп.
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:26
БФА, батяня
+50грн !
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