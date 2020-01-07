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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2429243024312432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 785
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:28

Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:52

Re: ПУМБ

А мож де в настройках отключить мона эту паранойю?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:59

Re: ПУМБ

mustbe написав:Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...


Только иногда. За всё время только один раз просили отп.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:26

  mustbe написав:Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...


БФА, батяня :D

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%96%D1%8F
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