Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 08:28
Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:52
Re: ПУМБ
А мож де в настройках отключить мона эту паранойю?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:59
Re: ПУМБ
Только иногда. За всё время только один раз просили отп.
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:26
БФА, батяня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:54
Re: ПУМБ
Правильно понимаю, что после февральского покращання бесплатный Р2Р в другие банки останетсо только для всеКарты при использовании пумб онлайн?
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:14
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:22
ІBAN в ПУМБ-і
вже від завтра!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:28
Банки не приймуть переказ коштів за старими реквізитами (номер рахунку+МФО) з 10 січня 2020 року.
НБУ гарантував до 12.01.2020. Ні?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:05
Ну дата "до 12.01.20" "нарисовалась" исходя из того что НБУ обязал банки с 13.01.2020 платить только "ибаном". Но при этом еще не были известны переходы выходных на новогодне-рождественские праздники. А поскольку "ибан" по сути эо платежи через СЭП некоторые посчитали, что последний возможный день оплаты по "обычным" реквизитам - последний рабочий день второй недели января - 10.01.2020. Но потом в эту рабочую неделю добавилась еще и суббота 11.01.2020. И в этот день СЭП работает в обычном режиме и оплата по "старым" реквизитам не противоречит дате "с 13го только ибан". Но как обычно на местах уже настроились на 10е число - вот и получается такая петрушка.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:20
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