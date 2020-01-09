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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2429243024312432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:28

Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:52

Re: ПУМБ

А мож де в настройках отключить мона эту паранойю?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:59

Re: ПУМБ

mustbe написав:Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...


Только иногда. За всё время только один раз просили отп.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:26

  mustbe написав:Чтобы зайти в веб-ИБ теперь надо ввести не только логин, пароль и капчу, но и смс-конфирм.
Параноит банка...


БФА, батяня :D

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%96%D1%8F
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:54

Re: ПУМБ

Правильно понимаю, что после февральского покращання бесплатный Р2Р в другие банки останетсо только для всеКарты при использовании пумб онлайн?
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:14

  escobar написав:Правильно понимаю, что после февральского покращання бесплатный Р2Р в другие банки останетсо только для всеКарты при использовании пумб онлайн?

Там еще какой-то пакет дополнили инфой про бесплатный п2п, исключив из покращення. Нужно читать тарифы.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:22

ІBAN в ПУМБ-і

вже від завтра!


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:28

  greenozon написав:ІBAN в ПУМБ-і

вже від завтра!


https://about.pumb.ua/info/iban

Банки не приймуть переказ коштів за старими реквізитами (номер рахунку+МФО) з 10 січня 2020 року.
НБУ гарантував до 12.01.2020. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:05

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:ІBAN в ПУМБ-і

вже від завтра!


https://about.pumb.ua/info/iban

Банки не приймуть переказ коштів за старими реквізитами (номер рахунку+МФО) з 10 січня 2020 року.
НБУ гарантував до 12.01.2020. Ні?

Ну дата "до 12.01.20" "нарисовалась" исходя из того что НБУ обязал банки с 13.01.2020 платить только "ибаном". Но при этом еще не были известны переходы выходных на новогодне-рождественские праздники. А поскольку "ибан" по сути эо платежи через СЭП некоторые посчитали, что последний возможный день оплаты по "обычным" реквизитам - последний рабочий день второй недели января - 10.01.2020. Но потом в эту рабочую неделю добавилась еще и суббота 11.01.2020. И в этот день СЭП работает в обычном режиме и оплата по "старым" реквизитам не противоречит дате "с 13го только ибан". Но как обычно на местах уже настроились на 10е число - вот и получается такая петрушка.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:20

  clientage написав:А мож де в настройках отключить мона эту паранойю?

Нет , система банка сама определяет уровень безопасности и может пустить без смс кода а может и отправить смс.
Подобная паранойя в Привате , А-банке , Раде , Форварде .
п.с. при входе с компа.
Vadim V
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