Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:05

Квесторе_поверніться написав: greenozon написав: ІBAN в ПУМБ-і



вже від завтра!





https://about.pumb.ua/info/iban ІBAN в ПУМБ-івже від завтра!

Банки не приймуть переказ коштів за старими реквізитами (номер рахунку+МФО) з 10 січня 2020 року.

НБУ гарантував до 12.01.2020. Ні? Банки не приймуть переказ коштів за старими реквізитами (номер рахунку+МФО) з 10 січня 2020 року.НБУ гарантував до 12.01.2020. Ні?

Ну дата "до 12.01.20" "нарисовалась" исходя из того что НБУ обязал банки с 13.01.2020 платить только "ибаном". Но при этом еще не были известны переходы выходных на новогодне-рождественские праздники. А поскольку "ибан" по сути эо платежи через СЭП некоторые посчитали, что последний возможный день оплаты по "обычным" реквизитам - последний рабочий день второй недели января - 10.01.2020. Но потом в эту рабочую неделю добавилась еще и суббота 11.01.2020. И в этот день СЭП работает в обычном режиме и оплата по "старым" реквизитам не противоречит дате "с 13го только ибан". Но как обычно на местах уже настроились на 10е число - вот и получается такая петрушка.