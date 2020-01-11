Банка десь грошенята умикнула?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:51
Банка десь грошенята умикнула?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 16:03
Re: ПУМБ
Осталось выяснить как/чем он это делал
А делал он это Свифт, похоже. Ну рассчитывать на отсутствие комиссии за зачисление безнала и т.д. сильно оптимистично.
Зы: первое место точно не заслужил, ни отзыв, ни манера общения
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