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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2430243124322433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:51

https://minfin.com.ua/2020/01/08/40341086/
Банка десь грошенята умикнула?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:03

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/2020/01/08/40341086/
Банка десь грошенята умикнула?
Осталось выяснить как/чем он это делал :)


А делал он это Свифт, похоже. Ну рассчитывать на отсутствие комиссии за зачисление безнала и т.д. сильно оптимистично.

Зы: первое место точно не заслужил, ни отзыв, ни манера общения
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:44

  KVV написав:"Ніколи такого не було, а от знову"
4 платежі на Пейхабі пройшли, а 5й "Відхилено", кошти з картки звісно, що зняло(((
PUMB , можете вже уточнити ліміти платежів на день в Пейхабі?

Більше місяця не можуть конкретно відповісти на подібне питання :twisted:
Спочатку в мене проходили 9 платежів, а наступні бракувалися, але кошти з карти не знімалися.
10 січня вдалося провести лише 6 платежів, сьомий забракувався і гроші з карти списалися :twisted:
Тепер в мене нове звернення вже на повернення коштів.
Відповідь проста: "Будемо розбиратися протягом 5 робочих днів" :shock:
У кого була подібна ситуація, чи повернули вам кошти і через який час?
Для себе роблю висновок, що ПейХлам - це шлак :mrgreen: і для оплати комуналки Укрсибовським НьюКардом ;) (саме по цій карті проблеми) я буду розглядати інші сервіси.
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:18

  konokrad написав:У кого була подібна ситуація, чи повернули вам кошти і через який час?
Для себе роблю висновок, що ПейХлам - це шлак :mrgreen: і для оплати комуналки Укрсибовським НьюКардом ;) (саме по цій карті проблеми) я буду розглядати інші сервіси.


Была. Никуда не обращался вернули сами через несколько дней.
Да и не настолько она и плохая ну если вернут конечно. :wink:
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:27

Везде надо искать хорошее.
Далее в Пейхабе)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:25

ПУМБ

Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста!
Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?
oksana--61
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