Банка десь грошенята умикнула?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:51
Банка десь грошенята умикнула?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:03
Re: ПУМБ
Осталось выяснить как/чем он это делал
А делал он это Свифт, похоже. Ну рассчитывать на отсутствие комиссии за зачисление безнала и т.д. сильно оптимистично.
Зы: первое место точно не заслужил, ни отзыв, ни манера общения
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:44
Більше місяця не можуть конкретно відповісти на подібне питання
Спочатку в мене проходили 9 платежів, а наступні бракувалися, але кошти з карти не знімалися.
10 січня вдалося провести лише 6 платежів, сьомий забракувався і гроші з карти списалися
Тепер в мене нове звернення вже на повернення коштів.
Відповідь проста: "Будемо розбиратися протягом 5 робочих днів"
У кого була подібна ситуація, чи повернули вам кошти і через який час?
Для себе роблю висновок, що ПейХлам - це шлак і для оплати комуналки Укрсибовським НьюКардом (саме по цій карті проблеми) я буду розглядати інші сервіси.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:18
Была. Никуда не обращался вернули сами через несколько дней.
Да и не настолько она и плохая ну если вернут конечно.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:25
ПУМБ
Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста!
Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:53
Все банковские продукты, которые активно не используются - должны немедленно закрыватся.
Это золотое правило, причем иногда реально по цене пары грам золота
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:55
Счет автоматически не закроется. Если пользоваться клиент не будет - может закрыть.
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:33
Мені конкретно відповіли, але нічого конкретного
Справа не в НьюКард- платив і Вікою ТАСа і ще чимось... 5-9й платіж відхиляється, а далі як пощастить - гроші холдять або ні
Не переживайте так, згадайте що у Вас немає алергії на алкоголь
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:10
Сегодня PUMB опять напомнил, что , 03-02-2020 и далее во времени комиссия на перекази. Есть и пряник - перейдить на "всекарту"
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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