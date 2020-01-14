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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:32
PUMB написав: oksana--61 написав:
Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста!
Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?
Счет автоматически не закроется. Если пользоваться клиент не будет - может закрыть.
Спасибо
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