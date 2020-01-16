oksana--61 написав:Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста! Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?
Счет автоматически не закроется. Если пользоваться клиент не будет - может закрыть.
oksana--61 написав:Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста! Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?
Счет автоматически не закроется. Если пользоваться клиент не будет - может закрыть.
uaprofi написав:господа, а напомните плиз, до какого часу можно пополнить карту (п2п) и чтобы на доходный - сегодня
Щодня до 20:00
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А потом "за что Овер"... Как минимум, это уже не р2р должно быть
Если в выписке появился приход, например по после 20:00 или 22:00, то овера уже не должно быть.
Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.