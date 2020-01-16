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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:32

  PUMB написав:
  oksana--61 написав:Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста!
Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?

Счет автоматически не закроется. Если пользоваться клиент не будет - может закрыть.

Спасибо
oksana--61
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:24

  PUMB написав:
  oksana--61 написав:Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста!
Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?

Счет автоматически не закроется. Если пользоваться клиент не будет - может закрыть.


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Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:34

господа, а напомните плиз, до какого часу можно пополнить карту (п2п) и чтобы на доходный - сегодня

а через терминал депо (доходный) можно пополнить налом? там что нужно вводить номер депозита? до какого часу?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:05

  uaprofi написав:господа, а напомните плиз, до какого часу можно пополнить карту (п2п) и чтобы на доходный - сегодня

Щодня до 20:00
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:37

  Goodman написав:Сегодня PUMB опять напомнил, что , 03-02-2020 и далее во времени комиссия на перекази. Есть и пряник - перейдить на "всекарту" :wink:

Всекарта без изменений в этом плане? Прочитал тарифы, вроде без - в обе стороны, если через pumb-online или аппку, но все очень запутанно (в тарифах).
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:45

Re: ПУМБ

kreuz написав:Щодня до 20:00

А потом "за что Овер"...
Как минимум, это уже не р2р должно быть
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:54

Re: ПУМБ

  qwe_ua написав:Как минимум, это уже не р2р должно быть

с2а можно? Если - да то почему за овер все равно опять спишут? Вопросы риторические ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:01

Re: ПУМБ

Flamingo написав:
  qwe_ua написав:Как минимум, это уже не р2р должно быть

с2а можно? Если - да то почему за овер все равно опять спишут? Вопросы риторические ;)
Я бы рассчитывал 18:00. Ну может ещё минут 20-30.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:09

  qwe_ua написав:
kreuz написав:Щодня до 20:00

А потом "за что Овер"...
Как минимум, это уже не р2р должно быть

Если в выписке появился приход, например по после 20:00 или 22:00, то овера уже не должно быть.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:15

  Sagittarius написав:
  qwe_ua написав:
kreuz написав:Щодня до 20:00

А потом "за что Овер"...
Как минимум, это уже не р2р должно быть

Если в выписке появился приход, например по после 20:00 или 22:00, то овера уже не должно быть.

Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать" :twisted:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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